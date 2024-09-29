A Haber ekibi savaşın kalbinde | ANALİZ

Bir patlamanın ardından yükselen duman, havada asılı kalan barut kokusu, acı içinde kıvranan insan çığlıkları... Bir tarafta gerçeği dünyaya duyurma sorumluluğu, diğer tarafta gördüğü vahşetin ağırlığı... Ve bir savaş muhabirinin her gün yüzleştiği gerçekler.... A Haber ekipleri, savaşın başladığı 7 Ekim'den bugüne cephe hattında. İşte bu ağır koşullarda İsrail'in soykırımını dünyaya duyurmaya çalışıyor. İsrail 40 binden fazla kişinin öldüğü Gazze'den sonra Lübnan'da da ölüm yağdırmaya kan dökmeye devam ediyor. İsrail sadece masum sivilleri değil soykırımı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor. 7 Ekim'den bugüne 170 gazeteci İsrail kurşunu ile can verdi. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin namlunun ucunda görev yapan savaş muhabirlerini yazdı...

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