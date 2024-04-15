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A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Tahran’da! İşte Tahran sokaklarında son durum

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 15.04.2024 09:24
İsrail-İran geriliminde son durum ne? İsrail’e misilleme saldırısı sonrası İran’da neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Ekber Karabağ son durumu aktardı. Karabağ, “Trafik normal bir şekilde akmaya devam ediyor. İnsanlar her zaman olduğu gibi hayatlarına devam ediyor. Mağazalar aynı şekilde açık. Saldırının yapıldığı ilk saatlerde benzin istasyonlarının önünde bir izdiham söz konusuydu. Ancak an itibariyle böyle bir izdihamın olmadığını söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.
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