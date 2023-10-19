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A Haber canlı yayınında yürekleri dağlayan sözler! Gazzeli Gazeteci Saeb Alzard: Evimiz bombalandı! Çok şükür babam şehit düştü

A Haber
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Giriş: 19.10.2023 23:53
KATİL İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Gazzeli Gazeteci Saeb Alzard, A Haber canlı yayınında Gazze'deki son durumu aktardı. Alzard'ın sözleri yürekleri yaktı.
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