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A Haber canlı yayınında gösterici vuruldu! Katil İsrail'den orantısız güç

A Haber
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Giriş: 27.10.2023 16:35
Terör devleti İsrail'in Gazze soykırımına tepkiler gün geçtikçe artıyor. Ramallah'da protestocular soykırımcı İsrail'in askelerine taş attı. Katil İsrail polisi bir göstericiyi vurdu. O anları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Konteynerin üzerindeki gösterici vuruldu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o anları canlı yayında aktardı.

Atılan taşlar İsrail güvenlik güçlerinin yanına bile ulaşmıyor buna rağmen müdahale oldukça sert.

Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Biber gazı ile müdahale etti.

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