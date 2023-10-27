A Haber canlı yayınında gösterici vuruldu! Katil İsrail'den orantısız güç

Terör devleti İsrail'in Gazze soykırımına tepkiler gün geçtikçe artıyor. Ramallah'da protestocular soykırımcı İsrail'in askelerine taş attı. Katil İsrail polisi bir göstericiyi vurdu. O anları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Konteynerin üzerindeki gösterici vuruldu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o anları canlı yayında aktardı.

Atılan taşlar İsrail güvenlik güçlerinin yanına bile ulaşmıyor buna rağmen müdahale oldukça sert.

Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Biber gazı ile müdahale etti.