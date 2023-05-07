A Haber Büyük İstanbul Mitinginin nabzını tuttu: Bu vatanı 3-5 soğana satmayız

AK Parti büyük İstanbul Mitingine saatler kaldı. Vatndaşlar meydana akın etti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş alandan son durumu aktardı. Vatandaşlar coşkularını A Haber ile paylaştı. Bir vatandaş, "3-5 soğana satmayız bu vatanı. Kimseye dokundurmak yok. Millet akın akın buraya geliyor. Kolay kazanmadık kolay da bırakmayız." ifadelerini kullandı. İşte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde atmosfer...

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