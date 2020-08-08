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A Haber Beyrut'taki büyük patlamanın yaşandığı noktayı görüntüledi

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Giriş: 08.08.2020 14:51
Güncelleme:08.08.2020 14:51
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan peş peşe patlamalar korkunç görüntüler oluşturmuştu. Şiddetli patlama sonrası 6 binden fazla kişi yaralanmış ilk bilgilere göre 154 kişi de hayatını kaybetmişti. Savaş alanını andıran o bölgeyi A Haber ekibi görüntüledi. Korkunç patlamanın izlerini silme çalışmaları sürüyor. Öte yandan Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da olay yerini ziyaret edeceğini aktaran A Haber muhabiri Gülçin Kazan bölgedeki son durumu canlı yayında anlattı.
A Haber Beyrut'taki büyük patlamanın yaşandığı noktada
A Haber Beyrut'taki büyük patlamanın yaşandığı noktada
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