A Haber Beyrut'taki büyük patlamanın yaşandığı noktayı görüntüledi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan peş peşe patlamalar korkunç görüntüler oluşturmuştu. Şiddetli patlama sonrası 6 binden fazla kişi yaralanmış ilk bilgilere göre 154 kişi de hayatını kaybetmişti. Savaş alanını andıran o bölgeyi A Haber ekibi görüntüledi. Korkunç patlamanın izlerini silme çalışmaları sürüyor. Öte yandan Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da olay yerini ziyaret edeceğini aktaran A Haber muhabiri Gülçin Kazan bölgedeki son durumu canlı yayında anlattı.