A Haber 15 Temmuz'a ait yeni görüntülere ulaştı

15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde darbe girişimine ait yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. O geceye ait yeni görüntülerin adresi Atatürk Havalimanı... Asker kılığına girmiş FETÖ'cüler ablukaya aldıkları havalimanında sadece orada toplanan vatandaşların değil Türk Hava Yolları personelinin de direnişiyle karşılaştı. İşte o özel görüntülerle 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşananlar...