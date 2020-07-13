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A Haber 15 Temmuz'a ait yeni görüntülere ulaştı

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Giriş: 13.07.2020 16:38
Güncelleme:13.07.2020 16:38
15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde darbe girişimine ait yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. O geceye ait yeni görüntülerin adresi Atatürk Havalimanı... Asker kılığına girmiş FETÖ'cüler ablukaya aldıkları havalimanında sadece orada toplanan vatandaşların değil Türk Hava Yolları personelinin de direnişiyle karşılaştı. İşte o özel görüntülerle 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda yaşananlar...
15 Temmuz'a ait yeni görüntülere ulaştı
15 Temmuz'a ait yeni görüntülere ulaştı
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