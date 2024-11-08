9. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bakan Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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