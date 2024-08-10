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9 kişinin öldüğü kazaya soruşturma! Ankara'da yaşanan kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanıyor

9 kişinin öldüğü kazaya soruşturma! Ankara'da yaşanan kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 14:25
Ankara'da yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
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