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İstanbul'da 30 Ağustos'ta hangi yollar kapalı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da 30 Ağustos'ta hangi yollar kapalı?

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, hangi yollar kapalı olacak? Alternatif güzergâhlar hangileri? A Haber muhabiri Kübra Tepeci ayrıntıları aktardı.

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