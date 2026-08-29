İstanbul'da 30 Ağustos'ta hangi yollar kapalı?

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, hangi yollar kapalı olacak? Alternatif güzergâhlar hangileri? A Haber muhabiri Kübra Tepeci ayrıntıları aktardı.