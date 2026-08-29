-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
ANALİZ | Biyolojik hırsızlık nasıl ticarete dönüşüyor?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ANALİZ | Biyolojik hırsızlık nasıl ticarete dönüşüyor?

Türkiye'nin biyolojik hazinelerine göz diken biyo-korsanlar, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda suçüstü yakalandı. Doğadan izinsiz olarak toplanan ve ekosistem için kritik öneme sahip 16 çekirge nedeniyle yabancı uyruklu şahıslara rekor seviyede idari para cezası kesildi. Bu operasyon, sadece bir böcek toplama hadisesi değil, Türkiye’nin milli genetik güvenliğini ve ekonomik haklarını korumaya yönelik stratejik bir kalkın hamlesi olarak kayıtlara geçti.

Terörsüz Türkiye için tarihi adım: Kaynaklar teknoloji ve üretime
Sonraki Video
Terörsüz Türkiye için tarihi adım: Kaynaklar teknoloji ve üretime
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar