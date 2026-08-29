ANALİZ | Biyolojik hırsızlık nasıl ticarete dönüşüyor?

Türkiye'nin biyolojik hazinelerine göz diken biyo-korsanlar, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda suçüstü yakalandı. Doğadan izinsiz olarak toplanan ve ekosistem için kritik öneme sahip 16 çekirge nedeniyle yabancı uyruklu şahıslara rekor seviyede idari para cezası kesildi. Bu operasyon, sadece bir böcek toplama hadisesi değil, Türkiye’nin milli genetik güvenliğini ve ekonomik haklarını korumaya yönelik stratejik bir kalkın hamlesi olarak kayıtlara geçti.