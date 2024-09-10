9 günde 74 PKK’lı yok edildi! Uzman isim A Haber’de

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik yeni bir operasyon yapıldığını açıkladı. Operasyonlar sonucu 13 PKK'lı terörist öldürüldü. Bölgede son 9 günde toplam 74 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yaşanan gelişmeleri askeri stratejist ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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