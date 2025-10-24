81 ile 500 bin sosyal konut! Başkan Erdoğan detayları açıkladı: Aylık taksit ne kadar olacak? Kimler başvurabilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda projenin detaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan inşa edilecek 500 bin konuttan 100 bini İstanbul'da, 30 bini Ankara'da, 21 bini ise İzmir'de olacağını duyurdu. Öte yandan Başkan Erdoğan "18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 oranında konut ayırdık." ifadelerini kullandı. Erdoğan konutların 2+1 ve 1+1 olacağını söyledi. Konut programına kayıtlı evi olanlar başvuramayacak. Türkiye geneli kiralık konut uygulamasının da detaylarını duyuran Başkan Erdoğan konutlarn rayiç bedelin yarı fiyatına kiralanacağını duyururken sözleşmelerin 3 yıllık olacağını paylaştı. Aylık taksit tutarının 6 bin 750 TL olacağını belirten Erdoğan evlerin 240 ay vade ile satılacağını belirtti.

