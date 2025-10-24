24 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 81 ile 500 bin sosyal konut! Başkan Erdoğan detayları açıkladı: Aylık taksit ne kadar olacak? Kimler başvurabilecek
81 ile 500 bin sosyal konut! Başkan Erdoğan detayları açıkladı: Aylık taksit ne kadar olacak? Kimler başvurabilecek

81 ile 500 bin sosyal konut! Başkan Erdoğan detayları açıkladı: Aylık taksit ne kadar olacak? Kimler başvurabilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2025 15:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda projenin detaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan inşa edilecek 500 bin konuttan 100 bini İstanbul'da, 30 bini Ankara'da, 21 bini ise İzmir'de olacağını duyurdu. Öte yandan Başkan Erdoğan "18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 oranında konut ayırdık." ifadelerini kullandı. Erdoğan konutların 2+1 ve 1+1 olacağını söyledi. Konut programına kayıtlı evi olanlar başvuramayacak. Türkiye geneli kiralık konut uygulamasının da detaylarını duyuran Başkan Erdoğan konutlarn rayiç bedelin yarı fiyatına kiralanacağını duyururken sözleşmelerin 3 yıllık olacağını paylaştı. Aylık taksit tutarının 6 bin 750 TL olacağını belirten Erdoğan evlerin 240 ay vade ile satılacağını belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
81 ile 500 bin sosyal konut! Başkan Erdoğan detayları açıkladı: Aylık taksit ne kadar olacak? Kimler başvurabilecek
81 ile 500 bin sosyal konut! Aylık taksit ne kadar olacak?
81 ile 500 bin sosyal konut! Aylık taksit ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan sosyal konut projesınde gençlere müjde verdı
Başkan Erdoğan sosyal konut projesınde gençlere müjde verdı
Başkan Erdoğan: 100 bin konutu istanbul’a ayırdık!
Başkan Erdoğan: 100 bin konutu istanbul'a ayırdık!
Başkan Erdoğan: 23 yıl milletimizin yanında olduk
Başkan Erdoğan: "23 yıl milletimizin yanında olduk"
TOKİ ile Ev Sahibi Türkiye
TOKİ ile Ev Sahibi Türkiye
İstanbul’da yeni dönem başlatıyoruz
"İstanbul'da yeni dönem başlatıyoruz"
500 bin konutta inşa süreci ne zaman başlar?
500 bin konutta inşa süreci ne zaman başlar?
Casusluk soruşturmasında Yanardağ gözaltında!
Casusluk soruşturmasında Yanardağ gözaltında!
İstanbul’da eğitime sağanak tatili!
İstanbul'da eğitime sağanak tatili!
Erdoğan: İsrail ateşkes ihlaline devam ediyor!
Erdoğan: İsrail ateşkes ihlaline devam ediyor!
A Haber ekibi Ramallah sokaklarında!
A Haber ekibi Ramallah sokaklarında!
KKTC’de Erhürman dönemi başlıyor!
KKTC'de Erhürman dönemi başlıyor!
Daha Fazla Video Göster