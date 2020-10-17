8 yıllık rezerv sonrası ekonomide hedef 2030'lu yıllar: Prof.Dr. Kerim Alkin A Haber'e anlattı

Prof.Dr. Kerim Alkin,Türkiye'nin keşfettiği 85 milyar metreküplük yeni doğal gaz kaynağının ekonomik boyutlarına ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Dışarıdan doğal gaz ithal eden Türkiye'nin ödediği rakamın Merkez Bankasına aktarılması durumunda ekonomiye ciddi bir katkı sağlanacağını belirten Alkin, Türkiye'nin 2030'lu yıllarda Türkiye'nin dünya genelinde iddialı ekonomiler arasında yer alabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin yeni müjdesi olan 85 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi sonrasında A Haber ekranlarına konuk olan Prof.Dr. Kerim Alkin yeni rezervin ekonomik boyutunu anlattı.

8 YILLIK REZERV

Pandemi nedeniyle dünya genelinde petrol fiyatlarının düşük seyrettiğini belirten Alkin, koronavirüs salgını sonrasında bu fiyatların artacağını belirtti. Bulunan rezervin Türkiye'nin 8 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağını söyleyen Alkin, bu durumun Türkiye ekonomisine ciddi anlamda yardımcı olacağını da ifade etti. Alkin, doğal gaz nedeniyle dışarıya ödenecek miktarın (14 milyar dolar) Türkiye'nin rezervlerinde kalmasının büyük avantaj olacağını belirtti.

TÜRK PARASI DEĞER KAYBETMEYECEK

Alkin, 8 yıl boyunca doğal gaza ödenmesi gereken 110 milyar doların Türkiye Merkez Bankasına aktarılmasının Türk lirasının dolar ve euro karşısında değer kaybetmeyeceği anlamına geleceğini ifade etti.

Türkiye 14-15 milyar dolarlık yıllık doğal gaz faturasından kurtulup, pandemi sonrası turizmin de canlanmasının cari işlemler dengesinin sağlanmasında önemli bir adım olacağını sözlerine ekledi.

DOĞAL GAZ İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Türkiye'nin bulduğu doğal gazın hane halkı evlerin ısınmasından sonra dünyaya ve özellikle Avrupa'ya ihraç etme şansının olabileceğini de belirtti.söz konusu rezervin 2030 sonrasında Türkiye enerji ithalatçısı olan bir ülkeden enerji ihracatçısı bir ülkeye dönüşebilir.

2030'LARDA GÜÇLÜ BİR EKONOMİ HEDEFİ

Türkiye'nin enerjide ithalatına bağlı bir ülkeyken bu noktada ipleri kendi eline almasının enflasyonla mücadeleye de iyi geleceğini belirten Alkin, 2030'larda Türkiye'nin dünya genelinde iddialı ekonomiler arasında yer alacağını ifade etti.