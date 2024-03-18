18 Mart 2024, Pazartesi
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8 soruda Yarısı Bizden! Konut için ne kadar kredi ve hibe verilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden Kampanyası" ile ilgili merak edilen 8 soruyu yanıtladı. Bakan Mehmet Özhaseki'nin paylaşımı ile yanıtlanan sorularda "ne kadar hibe ve kredi verilecek? Gelir şartı aranıyor mu? Bakanlık ödemeyi nasıl ve ne zaman yapacak?" gibi konulara cevap verildi. Kentsel dönüşüm uzmanı mimar Dr. Nihat Şen A Haber’de önemli gelişmeyi yorumladı.