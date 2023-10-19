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74 ilde silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah taşıyanlara operasyon

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Giriş: 19.10.2023 09:36
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1284 ruhtasız tabancı 37 uzun namlulu tüfek, 170 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini ve 2368 şüpheli şahısın gözaltına alındığını bildirdi.
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