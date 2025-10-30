30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı! Facia göz göre göre geldi
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı! Facia göz göre göre geldi

7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı! Facia göz göre göre geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2025 08:48
Türkiye, dün sabah Kocaeli’den gelen acı haberle sarsıldı. Gebze’de 7 katlı bir bina sabah saat 07.30 sularında büyük bir gürültüyle çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesi için zamana karşı yarış başladı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı ancak anne, baba ve iki kardeşinden acı haber geldi. Dilara Bilir hastanede tedavi altına alınırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç faciayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı! Facia göz göre göre geldi
Hüseyin Gün’ün ihbarcısı konuştu
Hüseyin Gün’ün ihbarcısı konuştu
Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?
Kemal Kılıçdaroğlu parti mi kuracak?
Külliye’de Terörsüz Türkiye görüşmesi!
Külliye'de "Terörsüz Türkiye" görüşmesi!
Almanya Başbakanı Merz’in dosyasında ne var?
Almanya Başbakanı Merz'in dosyasında ne var?
Binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik mi vardı?
Binanın taşıyıcı sisteminde düzensizlik mi vardı?
152 hakem bahisten disipline sevk edildi!
152 hakem bahisten disipline sevk edildi!
Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!
Kartalkaya yangın faciası davası:78 kişi kişi can vermişti!
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı!
7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı!
Futbolda bahisçi hakemler skandalı
Futbolda "bahisçi hakemler" skandalı
Gebze’de bina çöktü! Baba Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı
Gebze'de bina çöktü! Baba Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı
Gebze’de bina çöktü! İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş son durumu duyurdu
Gebze'de bina çöktü! İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş son durumu duyurdu
Anne Emine Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı!
Anne Emine Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı!
Daha Fazla Video Göster