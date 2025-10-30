7 katlı bina çöktü: bir aile enkaz altında kaldı! Facia göz göre göre geldi

Türkiye, dün sabah Kocaeli’den gelen acı haberle sarsıldı. Gebze’de 7 katlı bir bina sabah saat 07.30 sularında büyük bir gürültüyle çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesi için zamana karşı yarış başladı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı ancak anne, baba ve iki kardeşinden acı haber geldi. Dilara Bilir hastanede tedavi altına alınırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç faciayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

