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7 casusun sorgusuna başlandı! MOSSAD’ın görüşme ağları çözüldü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 18:27
MİT'in MOSSAD operasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortay çıktı. İsrail istihbaratı zanlılarla ilk teması şirket maskesiyle kurdu. A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardıç İşte haberin detayları...
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