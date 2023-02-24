24 Şubat 2023, Cuma
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6’lı masada adaylık krizi! İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler: Bu masa noter görevi görmeyecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında CHP yönetimine karşı açtı ağzını yumdu gözünü. CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun "Bu masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kuruldu" cümlelerine yanıt veren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bize söylenen o değil, bu masa noter görevi görmeyecek" açıklamasında bulundu.