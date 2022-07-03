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6'lı masa 5'inci kez toplandı

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Giriş: 03.07.2022 18:29
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın 5'inci toplantısı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde başladı.
6’lı masa 5’inci kez toplandı
6'lı masa 5'inci kez toplandı
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