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64 ilde operasyon! Bakan Yerlikaya paylaştı

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Giriş: 03.10.2023 12:27
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyan ve silah kaçakçılarına yönelik yürütülen Kahramanlar Operasyonu kapsamında 64 ilde 928 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
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