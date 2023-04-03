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6 il için kısmi afet bölgesi ilanı

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Giriş: 03.04.2023 16:19
Son dakika haberleri... AFAD yaptığı açıklamada, 6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesi haricinde, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerinin de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini açıkladı.
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