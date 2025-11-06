06 Kasım 2025, Perşembe

6 gazeteci ifadeye çağrıldı! CHP'nin bilgi işlem sorumlusu da gözaltında
6 gazeteci ifadeye çağrıldı! CHP’nin bilgi işlem sorumlusu da gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 20:16
İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 gazeteciden ifade alınmasına karar verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine 4 isim polis ekiplerince emniyete götürüldü. Yolsuzluk soruşturmasının "veri hırsızlığı" ayağında da yeni bir gelişme yaşandı. CHP Bilgi İşlem sorumlusu gözaltına alındı.
