06 Ekim 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
6-8 Ekim Olayları’nın 7.yılı | Yasin Börü ve arkadaşları vahşice katledildi
HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014'te, terör örgütü PKK yandaşlarının 35 ilde düzenlediği saldırıların üzerinden 7 yıl geçti. Şiddet eylemlerinde 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti. Peki, olaylara giden süreç nasıl başladı? Neler yaşandı? Detaylar özel dosya haberimizde...