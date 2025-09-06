6-7 eylül olaylarının 70. yıl dönümü! O iki günde aslında ne oldu?

Türkiye’nin hafızasına kara bir leke olarak kazınan 6-7 Eylül olaylarının üzerinden yıllar geçse de acısı hâlâ taze. 1955 yılında yaşanan, gayrimüslim vatandaşların hedef alındığı yağma ve saldırılar, toplumsal bellekte derin izler bıraktı. Peki, o günlerde neler yaşandı? Bu kanlı sürecin perde arkasında kimler vardı? Dış güçlerin Türkiye’yi karıştırmak için yürüttüğü kirli senaryolarda bu olayların yeri neydi? Tüm detaylarıyla o karanlık günleri masaya yatırdık. Perspektif programında mercek altına aldık, gerçekleri A Haber ekranlarına taşıdık...

