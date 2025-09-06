06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 6-7 eylül olaylarının 70. yıl dönümü! O iki günde aslında ne oldu?
6-7 eylül olaylarının 70. yıl dönümü! O iki günde aslında ne oldu?

6-7 eylül olaylarının 70. yıl dönümü! O iki günde aslında ne oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 14:55
Türkiye’nin hafızasına kara bir leke olarak kazınan 6-7 Eylül olaylarının üzerinden yıllar geçse de acısı hâlâ taze. 1955 yılında yaşanan, gayrimüslim vatandaşların hedef alındığı yağma ve saldırılar, toplumsal bellekte derin izler bıraktı. Peki, o günlerde neler yaşandı? Bu kanlı sürecin perde arkasında kimler vardı? Dış güçlerin Türkiye’yi karıştırmak için yürüttüğü kirli senaryolarda bu olayların yeri neydi? Tüm detaylarıyla o karanlık günleri masaya yatırdık. Perspektif programında mercek altına aldık, gerçekleri A Haber ekranlarına taşıdık...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6-7 eylül olaylarının 70. yıl dönümü! O iki günde aslında ne oldu?
MHP’li Yıldız’dan Kurtulmuş’a flaş çağrı!
MHP'li Yıldız'dan Kurtulmuş’a flaş çağrı!
6-7 eylül olaylarının 70. yıl dönümü! O iki günde aslında ne oldu?
6-7 eylül olaylarının 70. yıl dönümü! O iki günde aslında ne oldu?
Erdoğan’ın telefon görüşmesi yaptığı şehit eşi!
Erdoğan’ın telefon görüşmesi yaptığı şehit eşi!
Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok
Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok
CHP’de gözler kurultay davasında!
CHP'de gözler kurultay davasında!
Başkan Erdoğan bugün Malatya’da olacak!
Başkan Erdoğan bugün Malatya'da olacak!
Tüketicilerin yeni sorunu: Kargo teslimi
Tüketicilerin yeni sorunu: Kargo teslimi
Maydonoz Döner satışa çıktı!
Maydonoz Döner satışa çıktı!
300 bininci konut teslim edilecek!
300 bininci konut teslim edilecek!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz
CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz
ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’de gergin saatler
ABD'den Venezuela'ya savaş hamlesi! Karayipler'de gergin saatler
Daha Fazla Video Göster