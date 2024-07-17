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57 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 08:39
Narkoçelik-27 operasyonlarında 396 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Operasyonlarda 1 ton 700 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 181 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
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