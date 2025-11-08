08 Kasım 2025, Cumartesi
5 yaşındaki oğlu ile birlikte kayıplara karıştı! Ablasıyla kaybolduğu gün ne konuştu?
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar’dan 7 gündür haber alınamıyor. Kayıp anne ve oğlunu bulmak için çalışmalar sürerken, Huriye Helvacı’nın annesi Ayşe Hıra ve ablası Ayşe Çalık A Haber’e konuştu. Anne Hıra, “Kızım ilaçlarını bırakmıştı, kullanmadığı zaman sinirleniyordu. Kızım çık, gel” çağrısında bulundu.