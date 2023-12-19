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5 bin bebek göç yolunda doğdu! İşgalci İsrail’in Gazze soykırımı devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.12.2023 09:04
Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Gazzeli kadınların durumuna ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Hamad, "5 binden fazla kadın yollarda göç ederken doğum yapıyor. 50 bin kadınsa doğum yapmayı bekliyor" dedi.
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