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4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 11.02.2022 16:18
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere anında cevap verildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.
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