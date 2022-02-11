11 Şubat 2022, Cuma
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4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere anında cevap verildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.