4 ilde eş zamanlı Mahzen-12 operasyonu! 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-12" operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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