31 Mayıs 2022, Salı
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38 ilde "miras" operasyonu! Anadolu'ya ait tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılması önlendi
Tarihi eser varlıklarını Türkiye'den Avrupa'ya kaçıranlara yönelik düzenlenen "Anadolu" operasyonunun ardından "Miras" operasyonuyla da kaçakçılara geçit verilmedi. 38 ilde 143 şüphelinin tespit edildiği "Miras" operasyonuyla Anadolu'ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.