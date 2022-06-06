3600 ek göstergede sona gelindi! Kabine kritik başlıklarla toplanıyor

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milyonların beklediği kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Başkan Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yaptığı açıklamada 6 Haziran Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti. Toplantının en önemli başlığı ise Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde işaretini verdiği Suriye'nin kuzeyi Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik düzenlenmesi an meselesi olan harekat olacak.

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