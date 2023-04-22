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328 vekil son kez Genel Kurul'da! TBMM'de bir dönem sona eriyor

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Giriş: 22.04.2023 17:28
TBMM'de yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum düzenlenecek. Oturuma partilerinin aday listelerinde yer almayan 328 vekil son kez katılacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Genel Kurulu son kez yönetecek.
328 vekil son kez Genel Kurul’da!
328 vekil son kez Genel Kurul'da!
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