30 Mart 2022, Çarşamba
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30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinin 8. yılı! FETÖ kumpasına millet tokadı
Fetullahçı Terör Örgütü, 17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde emniyet, yargı ve medyadaki unsurlarını seferber ederek 30 Mart 2014 seçimlerinde AK Partiyi geriletmeyi, Başkan Erdoğan'ın siyasi hayatını bitirmeyi hedefliyordu. Ancak eli kanlı örgüt o tarihte de hüsrana uğradı. FETÖ, sandıklar açıldığında milletin sert tokadıyla karşılaştı. AK Parti yüzde 45,6 ile yine birinci parti oldu.