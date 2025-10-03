03 Ekim 2025, Cuma

30 ilde FETÖ’ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 91 şüpheli yakalandı

Giriş: 03.10.2025 08:50
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 30 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını ve 64’ünün tutuklandığını açıkladı.
