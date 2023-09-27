27 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 3 yıl önce Karabağ'da neler yaşandı?

3 yıl önce Karabağ'da neler yaşandı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2023 11:42
Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için operasyon başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti. Azerbaycan ordusu 44 günde topraklarını kurtararak halkın 30 yıllık hasretine son verdi. Savaşın yıl dönümünde Azerbaycanlılar da şehitliklere akın etti. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları o noktadan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ermenistan’ın işgali! Azerbaycan’ın zaferi
Ermenistan’ın işgali! Azerbaycan’ın zaferi
AİHM yetkisini aştı mı?
AİHM yetkisini aştı mı?
Düzensiz göçle mücadele
Düzensiz göçle mücadele
Bakan Koca: Eris vakalarında...
Bakan Koca: Eris vakalarında...
İBB Ayazağa garajını sattı
İBB Ayazağa garajını sattı
3 yıl önce Karabağ’da neler yaşandı?
3 yıl önce Karabağ'da neler yaşandı?
44 günlük Karabağ Zaferi’nin 3. yılı
44 günlük Karabağ Zaferi'nin 3. yılı
AK Parti’de vitrin yenileniyor
AK Parti’de vitrin yenileniyor
CHP kurultayı 4-5 Kasım’da
CHP kurultayı 4-5 Kasım'da
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Başkan Erdoğan’dan vergisiz telefon müjdesi
Başkan Erdoğan’dan vergisiz telefon müjdesi
Sanatçı Sula, tablosunu Bahçeli’ye hediye etti
Sanatçı Sula, tablosunu Bahçeli'ye hediye etti
Daha Fazla Video Göster