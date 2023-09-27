3 yıl önce Karabağ’da neler yaşandı?

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için operasyon başlatmasının üzerinden 3 yıl geçti. Azerbaycan ordusu 44 günde topraklarını kurtararak halkın 30 yıllık hasretine son verdi. Savaşın yıl dönümünde Azerbaycanlılar da şehitliklere akın etti. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları o noktadan aktardı.

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