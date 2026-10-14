3 ilde FETÖ ve DEAŞ operasyonu! 35 şüpheliden 33’ü yakalandı

İzmir, Eskişehir ve Ağrı’da FETÖ ve DEAŞ’a yönelik dört ayrı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 35 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. A Haber muhabiri Şener Çetin’in aktardığı soruşturmalarda, FETÖ’nün finansal bağlantıları ve güncel yapılanmasına ilişkin bulguların da incelendiği belirtildi.