3. doz hangi aşı ile yapılacak? Toplumsal bağışıklık ne zaman sağlanacak?

Türkiye dünyada en çok koronavirüs aşısı yapılanlar listesinde 9. Sıraya çıktı. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için büyük bir mücadele veriliyor. Peki 3. doz hangi aşı ile yapılacak? Temmuz ayında hatırlatma aşıları başlayacak mı? Toplumsal bağışıklık ne zaman sağlanacak? Normal hayata ne zaman geçilecek? Akıllardaki tüm soruları A Haber canlı yayınına bağlanan Koronavirüs Bilim Burulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı.

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