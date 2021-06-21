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3. doz hangi aşı ile yapılacak? Toplumsal bağışıklık ne zaman sağlanacak?

A Haber
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Giriş: 21.06.2021 10:24
Türkiye dünyada en çok koronavirüs aşısı yapılanlar listesinde 9. Sıraya çıktı. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için büyük bir mücadele veriliyor. Peki 3. doz hangi aşı ile yapılacak? Temmuz ayında hatırlatma aşıları başlayacak mı? Toplumsal bağışıklık ne zaman sağlanacak? Normal hayata ne zaman geçilecek? Akıllardaki tüm soruları A Haber canlı yayınına bağlanan Koronavirüs Bilim Burulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı.
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