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28 Şubat Türk ekonomisine ağır darbe vurdu!

28 Şubat Türk ekonomisine ağır darbe vurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 15:16
Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat süreci Türk ekonomisine de ağır darbe vurdu. Ülke ekonomisinde onarılması zor yaralar açan ve bazı değerlendirmelere göre yüzlerce milyar dolarlık ekonomik maliyete neden olan 28 Şubat dönemi, 2001 krizine giden yolun taşlarını döşedi. İşte o dönemde yaşananlar...
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28 Şubat Türk ekonomisine ağır darbe vurdu!
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