27 Nisan e-muhtırası’nın yıl dönümü! Erdoğan’ın dik duruşu muhtırayı tarihe gömdü | ANALİZ

16 yıl önce bugün 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimi "başörtüsü" gerekçesiyle engellenmeye çalışıldı."Cumhurbaşkanı eşi başörtülü olamaz" tartışmaları ile başlayan süreç, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ile krize dönüştü. E-muhtıra, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanı olduğu hükümetin dik duruşuyla tarihe gömüldü. İşte Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan 27 Nisan e-muhtırasına giden süreci ve o gün yaşananları anlatan analiz haberimiz....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN