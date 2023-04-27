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27 Nisan e-muhtırası’nın yıl dönümü! Erdoğan’ın dik duruşu muhtırayı tarihe gömdü | ANALİZ

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Giriş: 27.04.2023 16:08
16 yıl önce bugün 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimi "başörtüsü" gerekçesiyle engellenmeye çalışıldı."Cumhurbaşkanı eşi başörtülü olamaz" tartışmaları ile başlayan süreç, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ile krize dönüştü. E-muhtıra, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanı olduğu hükümetin dik duruşuyla tarihe gömüldü. İşte Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan 27 Nisan e-muhtırasına giden süreci ve o gün yaşananları anlatan analiz haberimiz....
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