27 Kasım 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
27 Mayıs mağdurlarına tazminat ödenecek! 539 bin evrak incelendi
Türkiye, 27 Mayıs darbesiyle seneler sürecek karanlığa gömüldü. Binlerce kişi zulme uğradı, senelerce hapiste tutuldu. O günlerle hesaplaşmak amacıyla darbe mağdurlarının zararlarının tazmini için bir süre önce çalışma başlatılmıştı. Kurulan komisyona yapılan başvurulardan bin 457'si kabul edildi.