27 Mayıs mağdurlarına tazminat ödenecek! 539 bin evrak incelendi

Türkiye, 27 Mayıs darbesiyle seneler sürecek karanlığa gömüldü. Binlerce kişi zulme uğradı, senelerce hapiste tutuldu. O günlerle hesaplaşmak amacıyla darbe mağdurlarının zararlarının tazmini için bir süre önce çalışma başlatılmıştı. Kurulan komisyona yapılan başvurulardan bin 457'si kabul edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN