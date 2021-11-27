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27 Mayıs mağdurlarına tazminat ödenecek! 539 bin evrak incelendi

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Giriş: 27.11.2021 09:32
Türkiye, 27 Mayıs darbesiyle seneler sürecek karanlığa gömüldü. Binlerce kişi zulme uğradı, senelerce hapiste tutuldu. O günlerle hesaplaşmak amacıyla darbe mağdurlarının zararlarının tazmini için bir süre önce çalışma başlatılmıştı. Kurulan komisyona yapılan başvurulardan bin 457'si kabul edildi.
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