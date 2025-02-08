252 bin konut daha teslim edilecek! "Evine girmeyen kimse kalmayacak"

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden 2 yıl geçti. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğu, bu büyük acıyla birlikte bir kez daha anlaşıldı. Hükümetin başlattığı büyük seferberlik var. Başta deprem bölgesi olmak üzere, şehirler yeniden ayağa kaldırılıyor. On bir şehirde, on binlerce konut inşa edildi. Yapımı sürenler de var. Bölge için, bu sene final senesi. Tüm konutlar, yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edilecek. İstanbul'da da devlet destekli dönüşüm devam ediyor. Peki gelinen nokta ne? Detaylar A Haber’de…

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