Haberler Gündem Videoları 25 ilde siber suç operasyonu
25 ilde siber suç operasyonu

25 ilde siber suç operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.10.2025 08:58
Güncelleme:13.10.2025 08:58
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "25 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda 274 şüpheli yakalandı, şüphelilerin 59'u tutuklandı." ifadelerini kullandı.
