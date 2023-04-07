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2023 seçimleri için MHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu

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Giriş: 07.04.2023 00:35
2023 seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) milletvekili aday listesi belli oldu. 6 Nisan akşamı saat 22.00‘da kamuoyuna duyurulan liste, 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek. Buna göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1'inci sıradan aday oldu. İşte 2023 seçimleri için MHP'nin milletvekili aday listesi...
MHP’nin milletvekili aday listesi
MHP'nin milletvekili aday listesi
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