2023 seçimleri için MHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu

2023 seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) milletvekili aday listesi belli oldu. 6 Nisan akşamı saat 22.00‘da kamuoyuna duyurulan liste, 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek. Buna göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1'inci sıradan aday oldu. İşte 2023 seçimleri için MHP'nin milletvekili aday listesi...