2. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! İşte 3200 yıl önceki görünüşü

İngiltere ve Mısır'dan uzmanlar, binlerce yıl önce yaşamış olan 2. Ramses mumyasını tomografi cihazında tarattı. Ardından 3200 yıl önce yaşamış firavunun yüz hatları ve yaşadığı dönemdeki görünüşü ortaya çıkarıldı.

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