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2. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! İşte 3200 yıl önceki görünüşü

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 12:05
İngiltere ve Mısır'dan uzmanlar, binlerce yıl önce yaşamış olan 2. Ramses mumyasını tomografi cihazında tarattı. Ardından 3200 yıl önce yaşamış firavunun yüz hatları ve yaşadığı dönemdeki görünüşü ortaya çıkarıldı.
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İşte 2. Ramses’in 3200 yıl önceki görünüşü
İşte 2. Ramses’in 3200 yıl önceki görünüşü
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