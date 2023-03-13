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2 bin yıllık su kemeri ayakta kaldı! Depremde zarar görmeyen su kemeri köprü vazifesi görüyor

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 11:24
Deprem felaketinde yerle bir olan Hatay Antakya'da Roma döneminden kalma 2 bin yıllık su kemeri ayakta kaldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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2 bin yıllık su kemeri ayakta kaldı!
2 bin yıllık su kemeri ayakta kaldı!
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