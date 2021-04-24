1915'te neler oldu? İşte Ermeni çetelerinin zulmü

ABD, 1915 olaylarıyla ilgili skandal bir karara imza atarak, ''soykırım'' diyeceklerini açıkladı. Peki, 1915'te neler oldu? Olaylar Batı dünyasının servis ettiği gibi mi cereyan etti? İşte Ermeni çetelerinin zulmünü apaçık anlatan analiz haberimiz...

1299 yılında kurulan, Osmanlı İmparatorluğu birçok etnik grubu barındıran, çok uluslu ve güçlü bir devletti. Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler ise çok güvenilen bir etnik gruptu. Bu yüzden de devlet yönetiminde üst kademelerde bulunabiliyorlardı.

Bir zamanlar gücün zirvesinde olan Osmanlı İmparatorluğu, 600 yıllık varlığının son döneminde onu yıkmak isteyenlerin hedefindeydi. Bunun için de Rusya, İngiltere ve Fransa, Osmanlı vatandaşı olan Ermenileri kullandı. Osmanlı'yı parçalama fikri ve Ermeni örgütlerinin faaliyetleri büyük bir trajediye de beraberinde getirecekti.



Osmanlı ile Rusya arasında 1877-1878 yıllarında 93 Harbi meydana geldi. Savaşı Osmanlı kaybetti. Hemen ardından da Berlin Antlaşması imzalandı. Avrupa devletleri antlaşmaya Osmanlı coğrafyasında yaşayan Ermenilerle ilgili bir madde koydurdu. Böylelikle Ermeni meselesi uluslararası bir sorun haline geldi.