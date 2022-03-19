19 Mart 2022, Cumartesi
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1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdi! İlk hafta ücretsiz olacak
1915 Çanakkale Köprüsü dün itibarıyla hizmete girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı köprü ilk hafta ücretsiz olacak. 2 kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğu 6 dakikaya düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti otomobilde 200 lira. Geçişlerin başladığı köprüden son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.