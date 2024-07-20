20 Temmuz 2024, Cumartesi
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19 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.