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16 ilde FETÖ’ye kıskaç operasyonu!

16 ilde FETÖ’ye kıskaç operasyonu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 19:57
Terör örgütü FETÖ’ye yönelik 16 ilde icra edilen ve 4 gündür devam eden ’Kıskaç-23’ operasyonları çerçevesinde 73 şüpheli yakalandı.
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16 ilde FETÖ’ye kıskaç operasyonu!
16 ilde FETÖ’ye kıskaç operasyonu!
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